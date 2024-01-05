Диетолог рассказала, кому противопоказан горький шоколад

РИАМО - 5 янв. Диетолог, гастроэнтеролог, врач-терапевт Наталья Сычева отметила, что горький шоколад нельзя употреблять в пищу при индивидуальной непереносимости компонентов, из которого он состоит, сообщает радио Sputnik.