Туристка пришла в ужас от поведения посетителей парка Галицкого в Краснодаре

Туристка пришла в ужас от поведения посетителей парка Галицкого в КраснодареЖители Краснодара и гости города нередко проводят свой досуг в парках, но оказалось, что многие просто не умеют себя вести и портят дорогие арт-объекты.
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