10 октября 2023 года в общественной приёмной Первомайской районной организации г. Бобруйска РОО ´Белая Русь´ приём граждан пр...

10 октября 2023 года в общественной приёмной Первомайской районной организации г. Бобруйска РОО ´Белая Русь´ приём граждан провела Наталья Васильевна Русинович, заместитель председателя Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созываГраждане обратились с вопросами трудоустройства, включения отопления потребителям жилищного фонда, о порядке упл .
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