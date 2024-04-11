Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, подвиньтесь. Niva стала самым популярным представителем класса в России на рынке подержанных машин

Продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом в первом квартале в России выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя цена выросла на 6,1% за последний квартал и составила 1,75 млн рублей, о чем говорится в исследовании «Авито Авто».