iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

31 подписчик

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, подвиньтесь. Niva стала самым популярным представителем класса в России на рынке подержанных машин

Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, подвиньтесь. Niva стала самым популярным представителем класса в России на рынке подержанных машин

Продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом в первом квартале в России выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя цена выросла на 6,1% за последний квартал и составила 1,75 млн рублей, о чем говорится в исследовании «Авито Авто».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх