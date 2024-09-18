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Новости Тамбова

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Качество тамбовской пшеницы нового урожая выше, чем в прошлом году

Качество тамбовской пшеницы нового урожая выше, чем в прошлом году

По состоянию на 16 сентября в рамках государственного мониторинга зерна в испытательной лаборатории Тамбовского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" обследовано порядка 1,9 миллиона тонн твердой и мягкой пшеницы нового урожая или 87 % от фактического валового сбора.

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