Качество тамбовской пшеницы нового урожая выше, чем в прошлом году

По состоянию на 16 сентября в рамках государственного мониторинга зерна в испытательной лаборатории Тамбовского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" обследовано порядка 1,9 миллиона тонн твердой и мягкой пшеницы нового урожая или 87 % от фактического валового сбора.
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