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Царьград

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Срок следствия по делу бывшего подчиненного Тимура Иванова продлили до конца 2024 года

Срок следствия по делу бывшего подчиненного Тимура Иванова продлили до конца 2024 года

Срок следствия по делу бывшего подчиненного экс-замминистра обороны России Тимура Иванова Антона Филатова из-за хищения 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» продлили до 30 декабря 2024 года.

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