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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бучневич сделал передачу во 2-м матче серии с «Виннипегом». У него 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 22:47

Форвард «Сент-Луиса» ассистировал при единственной шайбе своей команды во 2-м матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Джетс» (1:2, 0-2).

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