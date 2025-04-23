Подозреваемый в убийстве Талькова Шляфман заявил о своей невиновности

Сегодня суд Санкт-Петербурга должен огласить приговор по делу музыкального продюсера Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве известного певца Игоря Талькова и покушении на убийство Игоря Малахова — представителя певицы Азизы.
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