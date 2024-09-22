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Царьград

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Отрезанные головы и битые арбузы посреди улицы напугали жителей Новокузнецка

Отрезанные головы и битые арбузы посреди улицы напугали жителей Новокузнецка

Новокузнечане шокированы жутким зрелищем на одной из улиц города.Жители Новокузнецка обнаружили посреди дороги на улице Можайской битые арбузы и отрезанные головы.

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