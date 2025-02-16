Сильная половина человечества удивит своими работами на особенной ярмарке-выставке в Орле

Арт-ярмарка «Кладенец» вновь подготовила для орловцев и гостей города подарок. На этот раз им станет особенная предпраздничная ярмарка-выставка «По-мужски!», на которой своими умениями и талантами будут удивлять мастера-мужчины.
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