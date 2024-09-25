Медбригады поезда «Святой Пантелеймон» осмотрели 1500 жителей Хабаровского края

С августа 2024 года по территории Верхнебуреинского и Солнечного районов Хабаровского края курсировал медицинский поезд "Святой Пантелеймон", который за несколько месяцев предоставил квалифицированную помощь жителям 12 населенных пунктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии