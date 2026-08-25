Пенсионерам в ряде российских регионов могут помочь с ремонтом жилья

Вопрос решается на уровне субъектов РФ: где то действуют целевые программы, а где то помощь оказывают адресно — с учетом доходов пенсионера, состояния жилья и степени нуждаемости В настоящее время в России отсутствует единая федеральная выплата пенсионерам на ремонт жилья.