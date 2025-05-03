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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели Honkai: Star Rail поделились небольшой записью с концерта Star Rail LIVE 2025

Создатели Honkai: Star Rail поделились небольшой записью с концерта Star Rail LIVE 2025

Создатели Honkai: Star Rail поделились небольшой записью с концерта Star Rail LIVE 2025В преддверии концерта Star Rail LIVE 2025 разработчики Honkai: Star Rail опубликовали видео с выступлением Chevy, которая исполнила композицию Hope Is the Thing With FeathersЧитать дальше → источник#Honkai_Star_Rail.

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