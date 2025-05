Создатели Honkai: Star Rail поделились небольшой записью с концерта Star Rail LIVE 2025

Создатели Honkai: Star Rail поделились небольшой записью с концерта Star Rail LIVE 2025В преддверии концерта Star Rail LIVE 2025 разработчики Honkai: Star Rail опубликовали видео с выступлением Chevy, которая исполнила композицию Hope Is the Thing With FeathersЧитать дальше → источник#Honkai_Star_Rail.