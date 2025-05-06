💡Алушта и шесть сёл городского округа остались без света из-за аварии Обесточены посёлки Партенит, Бондаренково, Утёс, а также сёла Малый Маяк, Кипарисное, Пушкино.
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💡Алушта и шесть сёл городского округа остались без света из-за аварии Обесточены посёлки Партенит, Бондаренково, Утёс, а также сёла Малый Маяк, Кипарисное, Пушкино.