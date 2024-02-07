Самый вредный способ заваривания кофе: из-за него повышается холестерин

Чтобы приготовить вкусный кофе, необязательно иметь кофемашину. Можно сварить на плите в гейзерной кофеварке, приготовить кофе в турке, во френч-прессе и даже просто засыпать молотый кофе в фильтр-пакет и залить кипятком.
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