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Илич уволен с поста тренера "Пари НН"

Илич уволен с поста тренера "Пари НН"

Главный тренер нижегородского ФК "Пари НН" отправлен в отставку. Рассказываем, что об этом известно.Саша Илич уволен с поста главного тренера "Пари НН" после сыгранного вничью матча с "Акроном" в Самаре (2:2).

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