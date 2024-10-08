Минпросвет опубликовал рекомендованное расписание каникул на текущий учебный год

Министерство просвещения опубликовало график каникул на текущий учебный год. Материалы ведомства носят рекомендательных характер, а потому школы могут самостоятельно определять время отдыха для своих учеников.
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