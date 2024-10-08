Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    В ГУЛАГ, в ЗаполярьеВ Петербурге за в...
  • Maxim
    Чинов - В ГУЛАГ, в ЗаполярьеБастрыкин заинтер...
  • Сергей Анисимов
    Брехня. Нет 10%Эксперт Власов: п...

Минпросвет опубликовал рекомендованное расписание каникул на текущий учебный год

Минпросвет опубликовал рекомендованное расписание каникул на текущий учебный год

Министерство просвещения опубликовало график каникул на текущий учебный год. Материалы ведомства носят рекомендательных характер, а потому школы могут самостоятельно определять время отдыха для своих учеников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх