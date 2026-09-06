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Формула-2. Италия. Дюрксен выиграл 2-ю гонку, Камара – 2-й, Леон – 3-й, Цолов – 7-й

Пилот «Инвикты» Йозуа Дюрксен стал победителем основной гонки «Формулы-2» в Монце. На втором месте финишировал его напарник Рафаэл Камара , третью строчку занял Ноэль Леон из «Кампоса».

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