Задержанного по подозрению в убийстве генерала Кириллова гражданина Узбекистана завербовали украинские спецслужбы

Мужчина рассказал, что за преступление ему обещали 100 тысяч долларов и выезд на ПМЖ в ЕвропуВ Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщили, что задержанный по подозрению в убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника — 29-летний гражданин Узбекистана.
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