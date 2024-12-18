Задержанного по подозрению в убийстве генерала Кириллова гражданина Узбекистана завербовали украинские спецслужбы

Мужчина рассказал, что за преступление ему обещали 100 тысяч долларов и выезд на ПМЖ в ЕвропуВ Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщили, что задержанный по подозрению в убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника — 29-летний гражданин Узбекистана.