Профориентолог Сатикова: работодатели больше интересуются прикладными навыками

Современный мир стремительно меняется под действием технологий. То же происходит и с рынком труда. Чтобы соответствовать его новым требованиям, необходимо заранее продумать свое образование и освоить навыки, которые будут необходимы каждому специалисту в ближайшем будущем.
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