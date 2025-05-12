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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Анадолу Эфес» нацелился на приобретение Анхеля Дельгадо

30-летний центровой (206 см) из Доминиканской республики провел 3 сезона в Турции, выступая за «Каршияку», «Бешикташ» и «Галатасарай».

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