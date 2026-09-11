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Регионы России

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Путин связал кризис в Европе с ошибками западных глобалистов

Путин связал кризис в Европе с ошибками западных глобалистов

Путин отметил, что речь идет не о единичных просчетах, а о фундаментальных ошибках, проявившихся в подходах к выстраиванию политических отношений, обеспечению безопасности и экономической стратегии.

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