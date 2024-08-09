Завеса секретности: что скрывается за военным сближением Казахстана и США?

Казахстан, как один из центров многовекторной дипломатии, зарекомендовал себя не только в регионе, но и далеко за его пределами: информация о грамотной, выверенной политике руководства страны стала настоящим достоянием общественности и залогом дружественных отношений с соседями.
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