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7 уроков Эркюля Пуаро и 7 экранизаций Агаты Кристи с рейтингом 12+

7 уроков Эркюля Пуаро и 7 экранизаций Агаты Кристи с рейтингом 12+

А также 7 сериалов и кино по Агате Кристи с рейтингом 12+ «Пуаро»Что нужно сделать, чтобы твой день рождения отмечали те, с кем ты не была знакома, через 136 лет после того, как ты родилась? Быть Агатой Кристи! Написать несколько десятков детективных романов, полторы сотни рассказов и полтора десятка пьес, которые были экранизированы более сотни раз.

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