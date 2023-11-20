Прекрасная Елена Михаила Булгакова: где в Москве жила "Маргарита"

# Прекрасная Елена Михаила Булгакова: места, где жила “Маргарита” в Москве Иван, когда говорим о влиянии Елены Булгаковой на творчество ее великого мужа, с какого момента это началось? Когда они стали жить вместе или это произошло еще раньше? Ее влияние на творчество Михаила Афанасьевича проявилось задолго до того, как они начали жить вместе.
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