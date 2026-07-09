AgoraVox: НАТО усилило оборону из-за страха перед Россией

Страны НАТО усилили границы с Россией ввиду опасений агрессии. Европейские политики, под руководством Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас, укрепляют Сувалкский коридор, опасаясь сокращения военного присутствия США.
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