Политика как он...
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Политика как она есть

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ВСУ усилили удары вглубь Херсонской области

ВСУ усилили удары вглубь Херсонской области

Вооруженные силы Украины в последнее время усилили удары вглубь Херсонской области, применяя для этого различные средства поражения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо на международной онлайн-встрече "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".

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