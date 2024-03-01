Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Правительство и органы исполнительной власти должны обеспечить соответствующие мероприятия, которые связаны со сборами Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан страны, находящихся в запасе, на военные сборы.
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