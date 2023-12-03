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Кадры с места крупного пожара на заводе на востоке Москвы

В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с места крупного пожара на заводе на Открытом шоссе в Москве.  "К московскому заводу специализированных автомобилей продолжает пребывать техника, пожарные – больше десяти экипажей.

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