Кадры с места крупного пожара на заводе на востоке Москвы

В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с места крупного пожара на заводе на Открытом шоссе в Москве. "К московскому заводу специализированных автомобилей продолжает пребывать техника, пожарные – больше десяти экипажей.
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