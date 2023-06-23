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МО РФ: Киев воспользовался провокацией Пригожина и сосредатачивает силы для наступления на Бахмутском направлении

МО РФ: Киев воспользовался провокацией Пригожина и сосредатачивает силы для наступления на Бахмутском направлении

Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады и 36-й бригад морской пехоты ВСУ.

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