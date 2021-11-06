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Елена Болотова - о Дзюбе: Ему проще слиться, чем бороться за место в сборной. Такой вот патриот

Елена Болотова - о Дзюбе: Ему проще слиться, чем бороться за место в сборной. Такой вот патриот

Главный PR-менеджер в русском футболе Елена Болотова -в интервью о футболисте «Зенита» Артеме Дзюбе. - Капитализация чьего имиджа сейчас выше - Смолова и Дзюбы? - А какая капитализация у Дзюбы? Какие у него были контракты? Практически ничего.

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