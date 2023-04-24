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Косачев о заявлении Данилова про наступление ВСУ: Украина зависит исключительно от западных патронов во всех смыслах этого слова

Косачев о заявлении Данилова про наступление ВСУ: Украина зависит исключительно от западных патронов во всех смыслах этого слова

Киев зависит исключительно от западных патронов во всех смыслах данного слова. Соответствующую точку зрения высказал заместитель председателя российского Совета Федерации Константин Косачев, который прокомментировал слова секретаря Совнацбеза Алексея Данилова про наступление Вооруженных сил Украины.

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