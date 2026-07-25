«Будет новый рекорд»: Лавров объявил о росте товарооборота с Китаем на 25%

ЧОЛПОН-АТА (ИА Реалист). 24 июля на берегу Иссык-Куля, в киргизском городе Чолпон-Ата, на полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества, состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Китая Ван И.
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