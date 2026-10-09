Кагановская и Некрасов занимают третье место после ритм-танца на «Мемориале Тена»

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов занимают третье место после ритм-танца на «Мемориале Дениса Тена» в Казахстане.
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