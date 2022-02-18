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«Услуги» на миллион: в отношении замначальника диспетчерского центра возбудили уголовное дело

«Услуги» на миллион: в отношении замначальника диспетчерского центра возбудили уголовное дело

Заместителя начальника диспетчерского центра – начальника оперативно-распорядительного отдела диспетчерского управления перевозками службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением обвинили в совершении сразу двух преступлений.

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