«Услуги» на миллион: в отношении замначальника диспетчерского центра возбудили уголовное дело

Заместителя начальника диспетчерского центра – начальника оперативно-распорядительного отдела диспетчерского управления перевозками службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением обвинили в совершении сразу двух преступлений.
Заместителя начальника диспетчерского центра – начальника оперативно-распорядительного отдела диспетчерского управления перевозками службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движением обвинили в совершении сразу двух преступлений.
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