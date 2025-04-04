Лидер группы «Мегаполис» — о новом альбоме и «гробиках отринутых стихов»

Московская группа «Мегаполис» 4 апреля выпускает новый альбом «С прочностью нитки». Он первый за пять лет, если отсчитывать от релиза полноформатника «Ноябрь» в 2020-м, а также второго диска сайд-проекта ансамбля Zerolines #2020.