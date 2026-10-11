Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание по вопросам кибербезопасности, сообщил журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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