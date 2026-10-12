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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лав о 2:3 от «Динамо» Минск: «Мы не были хороши большую часть матча. Недовольны поражением. Нам нужно перегрузиться и готовиться к следующей игре»

Главный тренер « Шанхая » Митч Лав отметил, что недоволен поражением в матче с минским « Динамо » (2:3).

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