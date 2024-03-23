По всему Татарстану организовывают мемориалы жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

По всему Татарстану появляются стихийные мемориалы в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». В Набережных Челнах мемориал возле здания мэрии, в Казани у символических часов на улице Баумана, а в Менделеевске — рядом с памятником «Неизвестному солдату» перед кинотеатром «Юность».