По всему Татарстану организовывают мемориалы жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

По всему Татарстану появляются стихийные мемориалы в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». В Набережных Челнах мемориал возле здания мэрии, в Казани у символических часов на улице Баумана, а в Менделеевске — рядом с памятником «Неизвестному солдату» перед кинотеатром «Юность».
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