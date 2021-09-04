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Источник: сопротивление в Панджшере намеревалось сдаться, но устроило талибам засаду

Источник: сопротивление в Панджшере намеревалось сдаться, но устроило талибам засаду

КАБУЛ, 4 сен - РИА Новости. Силы сопротивления в афганской провинции Панджшер заявили движению "Талибан"* о намерении сдаться, но когда талибы попытались войти в провинцию, они попали в засаду, сообщил РИА Новости источник со стороны талибов.

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