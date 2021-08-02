Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Какие у них у всех довольные и сытые лица ( не хрчется грубо выражаться).Алексеев: Чтобы у...
  • Konstantin Петров
    А старые города в Сибири куда девать? И кто будет заселять новые?Министр обороны Р...
  • галина
    Перед выборами и пожары затихиют.В России снижаетс...

В Хабаровске состоялся один из этапов учения «Страж-2021»

В Хабаровске состоялся один из этапов учения «Страж-2021»

На марше личный состав подразделения отбил атаку диверсионно-разведывательной группы условного противника, пытавшейся помешать продвижению колонны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх