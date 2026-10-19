“Mahmoud Khalil, the Columbia University graduate arrested last year by Immigration and Customs Enforcement agents amid campus protests, appealed to the Supreme Court on Monday in an attempt to prevent his deportation,” the New York Times reports.
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