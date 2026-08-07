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Газета.ру

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Пашинян: усиление связей с ЕАЭС является внешнеполитическим приоритетом Армении

Пашинян: усиление связей с ЕАЭС является внешнеполитическим приоритетом Армении

Дальнейшее укрепление сотрудничества со странами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является одним из приоритетов внешней политики Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
И поехал судить католикоса
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