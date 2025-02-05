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Военное обозрение

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Привез с собой миллионы фунтов стерлингов: на Украину с визитом прибыл глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми

Привез с собой миллионы фунтов стерлингов: на Украину с визитом прибыл глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми

На вокзале его встретил посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

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