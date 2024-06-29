Карпов: ЦСКА не планирует отправлять Гайча в новую аренду

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, если футболист не будет нужен главному тренеру Марко Николичу, клуб будет искать варианты его продажи.
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