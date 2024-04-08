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Иркутск Сегодня

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В Братске и районе полицейские проведут акцию “Злостный неплательщик” 9 и 10 апреля

В Братске и Братском районе пройдет акция под названием “Злостный неплательщик”. 9-го и 10-го апреля инспекторы ГИБДД будут искать тех, кто забыл или не хотел платить штрафы вовремя, сообщает пресс-служба полиции Братска.

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