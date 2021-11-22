Мировое обозрение

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Лавров обсудил с главой МИД Сербии состояние дел в ОБСЕ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Сербии Николой Селаковичем состояние дел в ОБСЕ с учетом подготовки к очередному заседанию Совета министров иностранных дел организации.

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