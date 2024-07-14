Ракеты США смогут достать из Европы до российской Сибири

НП

Наталья Павлова

Так ведь США и со своей территории могут достать до Сибири. Боятся, что в ответ ещё до того, как долетит до Сибири, получат в ответ "пролив имени Сталина"? Ну да, а Европу-то им не жалко... А может сто́ит, как это в своё время сделал Андропов, предупредить США, что откуда бы по территории России не был нанесён удар, первый ответный удар будет нанесён по США?