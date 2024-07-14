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    Так ведь США и со своей территории могут достать до Сибири. Боятся, что в ответ ещё до того, как долетит до Сибири, п...Ракеты США смогут...

Ракеты США смогут достать из Европы до российской Сибири

Ракеты США смогут достать из Европы до российской Сибири

На недавно прошедшем саммите НАТО в Вашингтоне стало известно, что база ПРО США с наземной системой Aegis Ashore в Редзиково (Польша) достигла оперативной готовности, т.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Так ведь США и со своей территории могут достать до Сибири. Боятся, что в ответ ещё до того, как долетит до Сибири, получат в ответ &quot;пролив имени Сталина&quot;? Ну да, а Европу-то им не жалко...                                            А может сто́ит, как это в своё время сделал Андропов, предупредить США, что откуда бы по территории России не был нанесён удар, первый ответный удар будет нанесён по США?
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