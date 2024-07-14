На недавно прошедшем саммите НАТО в Вашингтоне стало известно, что база ПРО США с наземной системой Aegis Ashore в Редзиково (Польша) достигла оперативной готовности, т.
Ракеты США смогут достать из Европы до российской Сибири
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Так ведь США и со своей территории могут достать до Сибири. Боятся, что в ответ ещё до того, как долетит до Сибири, получат в ответ "пролив имени Сталина"? Ну да, а Европу-то им не жалко... А может сто́ит, как это в своё время сделал Андропов, предупредить США, что откуда бы по территории России не был нанесён удар, первый ответный удар будет нанесён по США?
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