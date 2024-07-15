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Ладожский нерпенок, которого выпустили после реабилитации, вернулся

Ладожский нерпенок, которого выпустили после реабилитации, вернулся

Детеныш ладожской нерпы, который был спасен и прошел реабилитацию в Центре помощи редким видам морских млекопитающих на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", вернулся к людям после того, как его выпустили в Ладожское озеро.

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