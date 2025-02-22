Тишину осеннего утра нарушил звонок, который ждали миллионы. Голос, знакомый всем с детства по передаче «В мире животных»,… «Я чувствую, как жизнь возвращается»: Николай Дроздов впервые рассказал о борьбе с раком после тяжелой терапии .